Çeşme Muhtarlar Derneği, kuruluşunu düzenlenen geniş katılımlı yemekli toplantıyla kutladı. Gecede birlik, dayanışma ve ortak çalışma vurgusu yapıldı.

Kutlama yemeğine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, belediye meclis üyeleri, belediye birim amirleri, Çeşme İZSU Teknik Şube Müdürü Varol Yeşilaras, İzmir Muhtarlar Dernekleri Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin, Konak Muhtarlar Derneği Başkanı Zafer Çam, Karabağlar Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Gülgü, Menderes Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Tombul ile Çeşme’deki mahalle muhtarları katıldı. Geceye katılan müzik öğretmeni İmam Serin ile sanatçılar Ersoy Tek ve İsrafil Şimşek, saz ve gitar çalarak seslendirdikleri türkülerle davetlilere keyifli anlar yaşattı.

"Amacımız Çeşme’ye faydalı işler yapmak"

Yemeğin açılış konuşmasını yapan Çeşme Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Aydın Cengiz, "Ben ve arkadaşlarım bu derneği kurarken amacımız Çeşme’ye faydalı işler yapmak, eski değerlerimizi yaşatmak ve topluma katkı sağlamak oldu. Bu süreçte İzmir Muhtarlar Dernekleri Federasyonu yanımızda yer aldı. Ardından Ankara Muhtarlar Derneğimiz de bizlere katıldı. Hep birlikte adım adım ilerleyerek vatandaşlarımızla daha güçlü bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Bu noktada şunu açıkça belirtmek isterim ki, kimsenin işiyle gücüyle bir derdimiz yok. Önemli olan, birlik ve beraberliğimiz sayesinde çevremize fayda sağlayabilmektir. Bu akşam aramızda olamayan, rahatsızlığı bulunan arkadaşlarımız da var. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tarz organizasyonlarımız devam edecek. Dernek olarak ilk gezimizi de planlıyoruz. Bu geziye katılmak isteyen tüm muhtar arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

"Birlik olma zamanı"

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ise, Belediye Başkanı Lal Denizli’nin selamlarını ileterek başladığı konuşmasında muhtarların örgütlü yapısının önemine dikkat çekti. Durmaz, "Başkanımızın en başından beri en büyük vizyonu, halkın iradesinin arkasında durmak olmuştur. Birlik olmanın, örgütlü hareket etmenin, omuz omuza durmanın bizi her zaman büyüteceğine, asla küçültmeyeceğine ve aramızda çekişmelere sebep olmayacağına inanmıştır. Muhtarlar Derneği fikrini ilk duyduğunda da bu vizyonla destek vermiştir. ’Muhtarlar bir araya gelsin, taleplerini daha güçlü iletsin, mümkün olduğunca çok muhtar derneğe üye olsun ki istekler daha hızlı çözüme kavuşsun’ düşüncesiyle bu sürece öncülük etmiştir. Bugün görüyorum ki Derneğimiz büyük bir özveriyle, durmaksızın çalışıyor. Bu noktada emeği geçen tüm muhtarlarımıza, burada olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. Henüz Derneğimize üye olmayan muhtarlarımızın da en kısa zamanda bu çatı altında toplanmasını diliyor ve Sayın Başkanımız aracılığıyla bu çağrıyı buradan yapmış oluyorum. Çünkü artık devir birlik devri. Tırnak içinde söylemek gerekirse, ’Sürüden ayrılanı kurt kapar.’ Kimse kendini yalnız bırakmasın. Gelin, hep birlikte Muhtarlar Derneğimizin bir üyesi olalım. Böylece tüm muhtarlarımızı aynı çatı altında toplayabilir, taleplerimizi hep birlikte değerlendirebiliriz. Ve Çeşme Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu birlikteliğin sonuna kadar yanında olacağız, elimizden ne geliyorsa desteğimizi sürdüreceğiz. Muhtarlar Derneğimizin gücünü birlikte büyütelim. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Birlikte hareket edersek başaramayacağımız hiçbir şey yok"

İzmir Muhtarlar Dernekleri Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin de konuşmasında muhtarların güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı. Erşahin, "İnanıyorum ki birlikte hareket edersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, samimi bir ortamda geçen sohbetlerin ardından gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.