Elazığ Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen robotik kodlama eğitimleri başladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın sosyal sorumluluk ve vatandaş odaklı projeleri kapsamında önemli bir eğitim programı hayata geçirildi. Elazığ Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen robotik kodlama eğitimleri, Güneykent Sosyalhane’de başladı. 9 Aralık Pazartesi gününden itibaren, Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen robotik kodlama eğitimleri, 10-14 yaş aralığındaki çocukların katılımına açıldı.

Çocukların teknolojiye yönelik ilgisi ve yeteneklerinin güçlendirilmesi hedeflenen programda, 18 öğrenci ile başlanan robotik kodlama dersleri; yazılım, kodlama ve yapay zeka alanlarında çocuklara temel eğitimler sunuluyor. Eğitimler, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı olarak el becerileriyle desteklenerek robotik kodlama setleri üzerinden devam ediyor. Program, haftanın üç günü olmak üzere salı, perşembe ve cuma günleri saat 15.00 ile 17.00 arasında gerçekleştiriliyor. Elazığ’da yaşayan çocukların katılımına açık olan eğitimler, hem eğlenceli hem de öğretici bir öğrenme süreci sunuyor.

Çocukların teknolojiyle iç içe, geleceğe daha donanımlı hazırlanmasını hedefleyen bu çalışma ile gençler, geleceğin mesleklerine bir adım önde başlama şansı elde edecek. Geleceğin teknolojisine yön vermek isteyen çocuklar için düzenlenen eğitim programına, eğitim fırsatlarından faydalanmak isteyen tüm öğrenciler kayıt yaptırabiliyor. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin aileleri ile birlikte Elazığ Belediyesi Güneykent Sosyalhane’ye başvuruda bulunabileceği bildirildi.