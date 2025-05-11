Elazığ’da sağlık çalışanlarına Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) konulu eğitim düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik ÇİLYAD konulu eğitim düzenlendi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen eğitimde katılımcılara; çocuk hastalarda acil olgu yönetimi, EKG, arrest yönetimi, ritim bozuklukları, akut koroner sendromlar ve uygulamalı simülasyon konularında çeşitli bilgiler verildi.