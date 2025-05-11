Van’ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi.