1500’ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının, 8 binden fazla resim ve heykelin yer aldığı İAAF – 2. İzmir Sanat ve Antika Fuarı, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Demos Fuarcılık tarafından bu yıl ikinci kez 7-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen İAAF- İzmir Sanat ve Antika Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve galerileri ağırlayan fuar, İzmirli sanatseverlerden de büyük ilgi gördü.

1500’ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının eseri ile 8 binden fazla resim ve heykelin beğeniye sunulduğu İAAF-2. İzmir Sanat ve Antika Fuarı’nda çeşitli etkinliklerin yanında Gülsin Onay, Kerem Görsev, Hakan Aysev konserleri de büyük ilgi gördü. Sanatçılar da fuarın büyüyerek devam etmesinden çok memnun olduklarını ifade etti.

Fuar, bugün de (11 Mayıs) Fuar İzmir’de devam edecek.