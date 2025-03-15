Elazığ Şehit Bayram Nurgül Aladağ İlkokulunda uygulanan ’Babamla Masal Okuyorum’ Projesi kapsamında babalar ve çocukları unutulmaz bir anıya sahip olurken, proje büyük bir beğeni topladı.

Şehit Bayram Nurgül Aladağ İlkokulunda rehber öğretmen ve psikolojik danışman Ayşegül Özçelik koordinatörlüğünde Babamla Masal Okuyorum Projesi uygulandı. Her gün bir öğrencinin babasının okula giderek kendi çocuğunun bulunduğu sınıfta seçtiği bir masalı okuduğu ve daha sonra çocuklara masalla ilgili sorular sorduğu proje kapsamında hem babalar çocuklarının eğitiminde aktif bir şekilde yer aldı hem de unutulmaz anılar ortaya çıktı.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışman Ayşegül Özçelik proje çerçevesinde babaların çocuklarının eğitiminde aktif bir rol almasını amaçladıklarını belirterek proje ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Babaların çocukların eğitiminde aktif olarak yer almalarının çocukların akademik başarıları ve sosyal gelişimleri üzerinde önemli etkileri söz konusudur bu amaçla Babamla Masal Okuyorum projesi ile çocuk gelişiminde oldukça kritik sonuçlara sahip olan baba katılımını eğitim ortamında artırmak hedeflenerek babalar aktif hale getirilmeye çalışılmıştır. Projeye destek veren başta okul müdürümüz Sayim Arslan ve müdür yardımcısı Mehmet Yeni olmak üzere Fazilet Karaduman, Gülten Çelik Bulut, Gülsüm Gökdere ve Ömer Şahin öğretmenlerimize de teşekkür ederiz."