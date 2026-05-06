Elazığ'da bir ayda meydana gelen bin 274 asayiş olayında bin 159 şahıs yakalanırken 110 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen bin 274 olayda bin 159 şüpheli yakalanırken, 110 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 324 bin 490 şahıs ve 129 bin 634 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 13 bin 523'üne cezai işlem uygulanırken 903 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 84 adet trafik kazasında 134 kişi yaralandı.

Yapılan çalışmalarda; 22 adet tabanca, 15 adet adet fişek/kartuş, 3 adet şarjör, 40 adet kesici alet, 108,84 gram esrar, 1.123,19 gram metamfetamin, 2.617,62 gram bonzai, 83,36 gram bonzai hammaddesi, 3086 adet sentetik ecza ve ecstasy, 488 gram kokain, 30 gram sentetik kannabionit, 5.146,37 gram skunk ve 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 kök kenevir çalıntı olarak; 2 adet otomobil ve 3 adet motosiklet, kaçak olarak ise 405.000 dal makaron, 83 ilo tütün, 1939 paket sigara, 41 adet elektronik sigara, 270 litre alkol, 3201 adet emtia, 2 adet tütün sarma makinesi, 1 adet komprasör, 40 adet cep telefonu, 1440 litre zeytinyağı, 25 adet sikke ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan kayıp olan 38 şahsında bulunduğu aktarıldı.