Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından SAR, ELDAK ve HARKUT-DER üyelerine, enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından enkazda arama kurtarma eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde AFAD eğitmeni Mehmet Ali Ataş tarafından SAR, ELDAK ve HARKUT-DER üyelerine enkazda arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimde arama kurtarma teknikleri, enkaz güvenliği, ekipman kullanımı ve olay yerinde koordinasyon konuları uygulamalı olarak anlatıldı.