Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi tarafından akılcı ilaç kullanımı ve bitkisel ürünler konulu bir konferans düzenlendi.

Sivrice Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen konferansa Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Şahna ve Dr. Öğretim Görevlisi Merve Yılmaz Bozoğlan, kamu kurumu yetkilileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Konferansta Bakanlığın doğru ilaç kullanımı hakkındaki çalışmalarına vurgu yapılarak doğru antibiyotik kullanımı, ilaç kullanırken yapılması ve yapılmaması gerekenler ile bitkisel ürün kullanımı hakkında çeşitli bilgiler verildi.