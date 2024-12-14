Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu’nun başkanlığında Fırat Üniversitesi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi yönetici ile idarecilerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mevcut sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ile birlikte bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için karşılıklı destek ve yardımlaşma konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.