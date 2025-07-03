Berfin Aşık, özel sporcular kort tenisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Akçakiraz Spor Kulübü sporcusu Berfin Aşık, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Özel Sporcular Kort Tenisi Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli takım antrenörü Sermin Günaydınoğlu’nun desteğiyle şampiyon olan Berfin, Türkiye’yi Avrupa’da gururlandırdı. Şampiyonada bireysel kategoride altın madalyanın sahibi olan Berfin Aşık, karışık çiftler kategorisinde de altın madalya mücadelesi verecek. Milli Takım arkadaşı Mehmet Ali Kahraman ile birlikte sahaya çıkacak olan Berfin, ikinci altın madalyayı kazanmak için ter dökecek.

Akçakiraz Spor Kulübü Başkanı Şefik Dinç, bu büyük başarıdan dolayı Berfin ve antrenörü Sermin Günaydınoğlu’nu tebrik etti.