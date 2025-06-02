Elazığ Belediyespor Masa Tenisi Takımı, İstanbul’da oynanan Süper Lig Masa Tenisi 5. etap müsabakaları sonucunda Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

İstanbul’da 24-25 Mayıs tarihlerinde Süper Lig Masa Tenisi 5. etap müsabakaları oynandı. Fenerbahçe, Trabzonspor gibi toplam 19 üst düzey kulübün mücadele ettiği ligi Elazığ Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 11’inci olarak tamamladı. Dev bütçeli kulüpleri geride bırakan Elazığ Belediyespor Masa Tenisi Takımı, bu sonucun ardından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Kupaları’na katılma başarısı elde etti. Temsilcimizin Avrupa’daki muhtemel rakipleri, Ağustos ayında belli olacak.

Gamze Bal, Seher Kaya, Nursima Katı ve Sahra Savari gibi sporcuların mücadele ettiği Elazığ Belediyespor Masa Tenisi Şube Kaptanı Mustafa Akgün, bu önemli başarıya, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın destekleri ile imza attıklarını dile getirdi. Akgün, "Bu başarıyı, Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na armağan ediyoruz" dedi.