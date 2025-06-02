Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun bir çalışma temposuna giren Elazığ Belediyesi ekipleri, kent genelindeki cami, mescit ve türbelerde temizlik çalışması yaparak namaz kılınan alanları gül suyu ile yıkadı. Vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri amacıyla ziyaret yerleri ve türbelerle mezarlık alanlarında da çalışmalar yapılıyor.

Elazığ Belediyesi, rutin çalışmalarının yanı sıra 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha rahat ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler cami, mescit ve türbelerde bulunan halıları yıkıyor, ibadet alanlarında mobil yıkama aracıyla temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kurban Bayramı öncesinde tam mesai yapan ekipler tarafından; cami avluları, abdesthaneler, giriş ve çıkış noktalarındaki alanlar, kapılar ve bahçe duvarlarını buharlı araçlar ile dezenfekte ediliyor. Öte yandan ekipler, kent genelindeki cami ve mescitlerdeki namaz kılınan alanları gül suyu ile yıkayarak bayram hazırlıklarını sürdürdü.

Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından, şehrin önemli turizm merkezlerinden olan tarihi Harput Mahallesi’nde de bayram öncesi temizlik çalışması yapılıyor. Vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri amacıyla ziyaret yerleri ve türbelerde de temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, halılar gül suyu ile yıkandı.

Mezarlık alanları bayrama hazırlandı

Ayrıca, mezarlık alanlarında da kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram için de Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Harput, Asri, Gülmez ve mahalle mezarlıklarında detaylı temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Kent genelindeki 17 mezarlık alanında, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için yabani ot temizleme çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.