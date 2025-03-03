Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Nurettin Polat, Elazığlılarla buluştu.

Elazığ Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği sanatçısı Nurettin Polat ve ilahi grubu, Elazığlılarla buluşarak güzel bir dinleti sundu. Programda, ilahiler ve tasavvuf musikisinin en güzel örneklerine yer verildi. 7 Mart Cuma akşamı ise Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri, Dar’ul Hazen Tasavvuf Topluluğu konseriyle devam edecek.

Elazığ Belediyesi, çocukları da unutmayarak Ramazan ayına özel hazırladığı etkinlik programını sürdürdü. Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelenirken, minikler geleneksel gölge oyununun keyfini çıkardı ve çocuk oyun alanında gönüllerince eğlendi.

Programın ardından konuşan vatandaşlar ve çocuklar, Elazığ Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinliklerle Ramazan ayının coşkusunu doyasıya yaşadıklarını ifade ederek Elazığ Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel programlar düzenlediğinin altını çizdi. Vatandaşlar ve minikler, gerçekleştirilen etkinlikler için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.