Elazığ Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmasına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ulukent Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde günlük temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, periyodik program doğrultusunda her hafta mahallelerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, bu hafta Ulukent Mahallesi’nde yoğun mesai harcadı.lukent Mahallesi’ndeki ana arterler, sokaklar, caddeler ve camilerde süpürme, yıkama ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra, konteynerlerde bakım, onarım, temizlik ve boyama çalışmaları yapıldı. 1 adet kepçe, 1 adet kamyon, 1 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet konteyner bakım, 3 adet onarım aracı, 5 adet pikap, 4 adet arazöz yıkama aracı, 7 adet süpürgeli araç, 3 adet buharlı yıkama aracı ve 1 adet cami halı yıkama aracı olmak üzere toplam 27 araç ve 73 personelle mahalle genelinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade ederken Ulukent Mahalle Muhtarı Mustafa Taş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ Belediyesinin, kent genelindeki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam edeceği belirtildi.