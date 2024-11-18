Elazığ Belediyesi tarafından, Almanca A1 seviye ve İngilizce A1 seviye branşlarında kurslar düzenlenecek.

Yıl boyunca sanat, spor, kişisel gelişim, müzik ve daha birçok alanda kurslar açan Elazığ Belediyesi, vatandaşların gelişimlerine ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayacak kurslar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM) bünyesinde Almanca A1 seviye ve İngilizce A1 seviye branşlarında kurslar düzenlenecek. Eğitim için kayıtlar devam ederken, kurslar 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öte yandan eğitimler, 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Almanca A1 seviye ve İngilizce A1 seviye branşlarında gerçekleştirilecek olan kursların ardından katılımcılara, sertifika verilecek. Ücretsiz olarak yapılacak olan kurslar için başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı e-Yaygın Sistemi üzerinden yapılabilecek. Kayıtlar için ayrıca vatandaşlar Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi’ne şahsen başvuruda bulunabilecek.