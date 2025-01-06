Bu yıl ev sahipliğini "Turizm Başkenti" unvanı ile Erzurum’un yapacağı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Kış Oyunları, kortej yürüyüşü ile start aldı.

Erzurum, "Turizm Başkenti" unvanı ile bu yıl 2025 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kış Oyunları’na ev sahipliği yapacak. 6-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Kış Oyunları, Havuzbaşı Kent Meydanı’ndan kortej yürüyüşü ile resmen başladı. 17 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla 11 branşta düzenlenen Kış Oyunları için Havuzbaşı Kent Meydanı’ndan başlayan ve yoğun katılımla yapılan kortej yürüyüşü, Çifte Minareli Medrese önündeki tören alanında tamamlandı. Buradaki programda Erzurum Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı, koro Erzurum türkülerini söyledi ve Kış Oyunları’nın meşalesi yakıldı. Törende EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birer konuşma yaptı. Katılımcılar, geleneksel Erzurum kültürünü yansıtan kıyafetler ve temalarla yürüyüşte yer aldı.

Kış Oyunları, Erzurum’un tarihi ve kültürel zenginliklerini dünya sahnesine taşımayı ve kış turizmine dikkat çekmeyi hedefliyor.