Yunusemre Belediyesi ile NE-DER iş birliğinde düzenlenen toplantıda eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş eğitim manifestosunu ilk kez Manisa’da açıkladı.

Yunusemre Belediyesi ile Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) iş birliğinde düzenlenen Türkiye Eğitim Reformu Çağrı Toplantısı’nda, ülkede yaşanan eğitim sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AK Parti iktidarında eğitimde ciddi bir yıkım yaşandığını ifade etti.

Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda CHP’nin yeni parti programındaki eğitim manifestosu ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, CHP iktidarında uygulanması planlanan eğitim politikaları anlatıldı.

Eğitim meşalesi Yunusemre’de yakıldı

Toplantı öncesinde 100. Yıl Meydanı’nda çelenk töreni düzenlendi. Eğitime dikkat çekmek amacıyla yakılan eğitim meşalesi, Yunusemre Belediye Başkanı ve eğitimci Semih Balaban tarafından ateşlendi. Törene katılan sivil toplum kuruluşları da oluşturdukları saygı zinciriyle etkinliğe destek verdi.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın yanı sıra CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anne ve babası Şükran - Talat Özel ile ilçe başkanları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri ve eğitimciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan NE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir, derneğin amaçlarından söz ederek, "NE-DER, nitelikli ve üretken öğretmenler yetiştirmeyi hedefleyen bir projedir. Eğitim felsefesini çağın gereklerine göre yeniden yapılandırmayı amaçlıyoruz. NE-DER yalnızca bir öğretmen yetiştirme programı değil; ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak bir projedir" dedi.

"Eğitim bir ülkenin olmazsa olmazdır"

Toplantıda katılımcılara hitap eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise bir eğitimci olarak eğitimde yaşanan sorunların acil çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti. Başkan Balaban, "Bu toplantı eğitim adına çok önemlidir. Bu salonu doldurarak eğitime sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.