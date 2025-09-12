Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, Eğitim-Bir-Sen’in Şehzadeler İlçe Temsilciliği ve Yunusemre İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen iş yeri temsilcileri toplantılarına katıldı.

Eğitim Bir Sen Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Temsilcilikleri tarafından Manisa Öğretmenevinde İş Yeri Temsilcileri Toplantıları gerçekleştirildi. Her iki toplantıya da katılan Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, sendikalarının büyümeye devam ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan toplantılarda iş yeri temsilcileri ve sendika yöneticileri karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Emekli üyelere plaket takdim edildi

Eğitim Bir Sen Yunusemre İlçe Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen İş Yeri Temsilcileri Toplantısında emekli olan üyeleri Halis Karataş’a, bir önceki dönem Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü yapan Yaşar İzgüt ve Zeynel Mutlu’ya plaket takdiminde bulunuldu. Yunusemre Temsilcisi Süleyman Bozok, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. Toplantıya, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli ve teşkilatın iş yeri temsilcileri katıldı.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, "Şehzadeler İlçe Temsilciliğimiz ve Yunusemre İlçe Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen İşyeri Temsilcileri İstişare Toplantılarına katıldık. Bizlere iş yeri temsilcilerimizle nezih ve samimi bir ortam hazırlayan, emek veren başta Şehzadeler İlçe Temsilcimiz Mevlüt Baki Tunç, Yunusemre İlçe Temsilcimiz Süleyman Bozok ve yönetim kurulu üyelerine, kadınlar komisyonu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, programlarımıza katılım sağlayan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve yöneticilerine, teşkilatımızın gizli kahramanları, uç beyleri değerli iş yeri temsilcilerimize katılımlarından dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz." dedi.