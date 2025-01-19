Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yoğun emek ve fedakârlıklarla geçen bu dönemin ardından öğrencilerimiz karnelerini alırken, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız da hak ettikleri bir molaya kavuştu. Tüm öğrencilerimize keyifli bir tatil, eğitim çalışanlarımıza ise huzurlu bir dinlenme dönemi dilerim" dedi.

Sarıgeçili, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Adana genelinde 521.929 öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline başladığını belirten Sarıgeçili yaptığı açıklamada; Yoğun emek ve fedakârlıklarla geçen bu dönemin ardından öğrencilerimiz karnelerini alırken, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız da hak ettikleri bir molaya kavuştu. Tüm öğrencilerimize keyifli bir tatil, eğitim çalışanlarımıza ise huzurlu bir dinlenme dönemi dilerim" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının emeğinin unutmaması gerektiğine işaret eden Sarıgeçili; "Öğretmenlerimiz yalnızca bilgiyi değil, hayatın kendisini öğretmeye çalıştılar. Ancak, eğitim çalışanlarımızın da çeşitli sorunları var; ekonomik zorluklar, iş yükü ve hak ettikleri değeri görememe, eğitimciye yönelik şiddet gibi konular, eğitimin kalitesini de doğrudan etkiliyor" dedi.

Sarıgeçili eğitim çalışanlarının çözülmesini beklediği sorunları da şöyle sıraladı:

"Eğitim kurumlarında temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlardaki yardımcı personel ihtiyacı giderilmelidir

Öğretmen açığı, kadrolu istihdam eliyle tamamen kapatılmalıdır. Bunun yanı sıra hem öğretmenlerin yer değişikliği gibi temel çalışma haklarını hem de bölgeler arasında adil dağılımını sağlayacak bir yer değişikliği sistemi kurulmalıdır. İstihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin bölgedeki görevlerinin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik teşvik edici önlemler alınmalı; ilave tazminat ödemesi yapılmalıdır.

Eğitim yönetiminde temel sorun, yönetici seçme ve atamada belirsiz ve kestirilemez politikaların izlenmesi, uzun vadeli bir perspektifin oluşturulamaması, neticede kalıcı bir modelin inşa edilememesidir. Eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev kapsamından çıkarılmalı, bu önemli vazife görevlendirmeyle değil, kadrolu olarak yürütülmelidir.

Eğitim yöneticiliğinin meslekleşmesi, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, meslek öncesi ve meslek içinde yetiştirme ile liyakat, uzmanlık, bilgi, beceri ve tutum ekseninde yapılacak seçme ve atama, sorumlulukla orantılı mali haklar, eğitim yönetiminin temel parametreleri olmalıdır.

Depremden etkilenen illerde yeniden inşa ve kentsel dönüşüm uygulamaları çerçevesinde eğitim çalışanlarının konut ihtiyacına ve eğitim kurumu inşasına öncelik verilmelidir. Ayrıca mevcut kurumların altyapıları ve kapasiteleri güçlendirilmelidir. Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları iyileştirilmeli, rotasyondan kaynaklanan sorunlar çözülmelidir. Millî eğitim uzmanı, bakanlık müfettişi/müfettiş yardımcısı, il millî eğitim müdürü/müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi/müfettiş yardımcısı ve eğitim uzmanı kadrolarında bulunanlara uzman öğretmenlik/başöğretmenlik hakkı tanımalıdır.

Öğretmenlik kariyer basamakları ilerleme sürecinde öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılan sürelere ilişkin eksik düzenlemeler ivedi bir yönetmelik değişikliği kapsamında ele alınarak öğretmenlerin haklı beklentileri karşılanmalı; ünvana dayalı tazminat oranları emekliliğe yansıtılmalıdır.”

Eğitimin bir milletin geleceğine atılan en güçlü imza olduğunu ve bu imzanın fedakâr eğitimcilerin emeğiyle şekillendiğini vurgulayan Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi ve daha iyi çalışma şartlarının oluşturulması için mücadelelerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Sarıgeçili; "Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak bir yandan sendikal mücadelemizi sürdürürken diğer yandan da her dönem olduğu gibi bu yarıyıl tatilinde de çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalara imza atacağız. Üyelerimiz ve ailelerine yönelik bu etkinliklere yine yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz. Bu tatil sürecini en verimli bir şekilde değerlendirip mücadelemizi en iyi şekilde sürdürmek için sendikal çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Açıklamalarının sonunda öğrencilere ve velilere de seslenen Sarıgeçili, "Eğitim yılının ilk dönemini tamamlayarak kısa bir tatili hak eden tüm çocuk ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Velilerimizle birlikte tüm öğrencilerimize ayrıca ülkemizin parlak ve güzel yarınları için öğrencilerimizin yardımcısı ve rehberi olan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, memur ve yardımcı hizmetlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.