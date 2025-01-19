Yarıyıl tatiline giren çocuklar için birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici kültür-sanat etkinlikleri düzenlenen Melikgazi Belediyesi’nde ’Çocuk Korosu’ 2. dönem kayıtları başladı.

İlçenin kültürel ve sanatsal hayatını destekleyen ve zenginleştiren etkinliklerine devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "2024-2025 yılı eğitim-öğretim döneminin sömestr tatili başladı. Bu 15 günlük tatilde çocuklar bol bol dinlenme ve eğlenme zamanı bulacaklar. Öğrencilerimiz tatillerini en verimli, en eğlenceli şekilde geçirsinler diye yine güzel bir kurs düzenledik. Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini desteklemek için bazı etkinlikler düzenliyoruz. Müziğe ilgili ve şarkı söylemeyi seven, müzikal yeteneği olan, ritim duygusunu geliştirmek isteyen 10-13 yaş arası çocuklarımıza özel olarak hazırlanacak olan koromuzu tüm müziksever çocuklarımızı bekleriz. Bu güzel çocuk korosunda eğitimler yarıyıl tatili boyunca cumartesi ve pazar günleri verilecek. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenecek olan koronun kayıtları için son başvuru tarihi 23 Ocak 2025. Belediyemizin www.melikgazi.bel.tr adlı internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Yeteneğini geliştirmek için tüm çocuklarımızı koromuza davet ediyorum" dedi.