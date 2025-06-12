Eğirdir Gölü’nün Hoyran bölgesinde kıyıya vuran yüzlerce ölü sazan balığı bölge halkında endişeye neden oldu. İlk değerlendirmelere göre balık ölümlerine oksijen yetersizliğinin neden olabileceği belirtiliyor.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü’nün Hoyran kısmındaki Tırtar, Taşevi ve Gençali kıyılarında yüzlerce ölü sazan balığı kıyıya vurdu. Ağırlıkları 500 gram ile 10 kilogram arasında değişen balıkların sahil boyunca yoğun şekilde görüldüğü bildirildi. Bazı balıkların ise can çekişir halde olduğu gözlemlendi. Durumu fark eden vatandaşlar, balık ölümlerinden büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Balık ölümlerine oksijen yetersizliği neden olmuş olabilir

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, son yıllarda göldeki su seviyesinin ciddi şekilde düştüğüne dikkat çekerek, bunun su kalitesini olumsuz etkilediğini aktardı. Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre balık ölümlerine oksijen yetersizliği neden olmuş olabilir. Ancak kesin nedenin yapılacak detaylı bilimsel analizler sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.