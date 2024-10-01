Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü’nde, kötü görüntülere ve kokuya neden olan göl üzerindeki yosunlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gönderilen ot biçme makinesi ile temizleniyor.

Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Eğirdir Gölü’nde otla mücadele etmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gönderilen ot biçme makinesi yapılan teknik çalışmalar sonucunda bugün çalıştırıldı ve gölün yüzeyindeki otlar temizlenmeye başladı.

“Otların gölden uzaklaştırılması çok önemli”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Eğirdir Gölü’nde gerçekleştirilen ot temizleme çalışmalarını yerinde görmek için Eğirdir’e geldiklerini belirten Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şehnaz Şener:

“Bugün artık Eğirdir Gölü’nde aylardır konuştuğumuz biyolojik kirlenme neticesinde gördüğümüz göldeki otlanma ve bitki yoğunluğunun temizlenmesine yönelik çalışmalar başladı. Bizler bu çalışmaların yapılmasına yönelik bilimsel raporumuzu Su Ürünleri Mühendisimiz Prof. Dr. İskender Gülle, Dr. Öğretim Görevlisi Ömer Erdoğan, Doç. Dr. Erhan Şener ve benim içerisinde bulunduğumuz bir ekip olarak bu bilimsel çalışmaları yürüttük ve raporlarını hazırladık. Ot probleminin bir an önce çözülmesi gerektiğini söylemiştik. Yapılması gereken metodu da önermiştik. Şu anda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün ve çevre Ajansının çalışmalarıyla buraya bir araç getirildi ve bugün çalışmalarına başladı. Biz de bir nevi yerinde tespitlerini yapmak için buradayız. Bu otların gölden uzaklaştırılması çok önemli. Çünkü yaptığımız çalışmalarda zamansal olarak Kasım ayına kadar bitirilmesi gerektiğini özellikle söyledik. Hızlı bir şekilde, özellikle gölün en büyük problemlerinin görüldüğü bu liman bölgesinin ivedilikle temizlenmesi önemli. Şu anda da o çalışmalar yapılıyor. Biz de onların tespitlerini yerinde gerçekleştiriyoruz” dedi.