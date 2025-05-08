Yörük geleneklerinin yaşatıldığı Ege’nin kırsal kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da başladı. Ev düzme ve altın alımı kadar yemek maliyetinin de oldukça yüksek olduğu köy düğünlerinde sadece düğün yemeklerinde 500 kilo ile 2 ton arasında et tüketiliyor. Özellikle köfteli düğünlerde yemek yetiştirebilmek için aşçılar zamanla yarışıyor.

Aydın ve İzmir’in Yörük köylerinde yapılan düğünlerin vazgeçilmez aşçılarından Ramazan Palaz, bir düğünde 500 kilo ile 2 ton arasında et ile köfte hazırlayıp misafirlere ikram edildiğini belirtti. Kalabalık bir ekiple çalıştıklarını belirten Palaz, "Eskiden köy düğünleri mütevazı şehir düğünleri şatafatlı olurdu. Şimdi durum değişti. Köy düğünleri daha şatafatlı olmaya başladı. Mayıs ayının girmesi ile birlikte sezon başladı. Düğün sezonu Kasım ayına kadar yoğun olarak devam eder. Bölgedeki düğün yoğunluğu nedeniyle köfte yoğurmak da adeta bir meslek haline geldi" diyerek kendi bünyesinde yaklaşık 10 kişinin sadece köfte yoğurduğunu belirtti.

Son yıllarda pek çok düğünde geleneksel zerde ve keşkeğin yanında adını İzmir’in Ödemiş ilçesinden alan Ödemiş Köftesi verildiğini belirten Palaz, "Coğrafi İşaret Tesciline sahip Ödemiş Köftesi geleneğini sürdürüyoruz. Ödemiş Köftesi; dana etinden yapılan silindir şeklinde ve çiğ iken 14-15 cm piştiğinde ise 9-11 cm uzunluğunda olan köftedir. İçeriğinde irmik kullanılması, kendine has özellik kazandırır. Geçmişi çok eskiye dayanan ve üretimi ustalık becerisi gerektiren Ödemiş Köftesinde kullanılan etler, tercihen Ödemiş ve çevresindeki bölgelerdeki yetişen dana etleridir. Köfte kıyılmış ete belli miktarlarda irmik, tuz, kimyon, karabiber ve tercihen çeşitli baharatlar eklenerek köfte yoğurulur. Odun kömürü ile yanan ızgarada pişirilen köfteler kendine has bir usul ile servis edilir" dedi.

Son yıllarda Aydın ve İzmir’de pek çok düğün sahibinin düğünlerini Ödemiş Köftesi ile yaptığını belirten Palaz, "Talep yoğun olunca bu iş de ciddi bir sektör oldu. Özellikle Aydın Köşk ve İzmir Ödemiş’e bağlı köylerde köfte yoğurmak bir sektör haline geldi" dedi.