Milyonlarca öğrencinin gireceği LGS ve YKS için geri sayım sürerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınav sürecinde kaygı ve stres yaşayan öğrencileri yalnız bırakmıyor. Belediyeye bağlı Aile Eğitim Merkezleri’nde görev yapan uzman psikologlar, öğrencilerin kaygı ve korkularını yenerek sınavlara daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS yaklaştıkça artan kaygı ve stresle baş etmekte zorlanan öğrencileri yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Haşim İşcan, Çamlıbel, Ünsal ve Fatih Aile Eğitim Merkezleri’nde görev yapan uzman psikologlar, çocukların ve gençlerin bu zorlu süreci sağlıklı, bilinçli ve daha az stresle atlatabilmeleri için ücretsiz psikolojik destek hizmeti sunarak hem öğrencilere hem de ailelerine güven veriyor.

Performans kaygısı başarıyı olumsuz etkileyebilir

Aile eğitim merkezlerinde görev yapan Psikolog Zeliha Sevgi Altınterim, sınav kaygısının bir tür performans kaygısı olduğunu belirtti. Altınterim, "Sınavlar doğası gereği herkeste bir miktar kaygı oluşturur. Bu kaygı belli bir düzeye kadar motive edicidir. Ancak bazı çocuk ve ergenler için sınav, ciddi düzeyde stres ve baskı oluşturan bir sürece dönüşebilir" dedi. Sınav anında yaşanan kaygının öğrencilerin başarısını düşürdüğüne dikkat çeken Altınterim, "Sınav sırasında konsantrasyon eksikliği, dikkatin çevreye kayması, fiziksel belirtiler gibi durumlar yaşanabilir. Bu belirtiler öğrencinin sınav performansını ciddi biçimde olumsuz etkiler" diye konuştu.

Ücretsiz psikolojik destek hizmeti

Sınavlara hazırlanan öğrenciler Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dört farklı Aile Eğitim Merkezi’nde sunduğu psikolojik destek hizmetiyle sınav kaygısının üstesinden gelebiliyor. Haşim İşcan, Çamlıbel, Ünsal ve Fatih Aile Eğitim Merkezleri’nde uzmanlar tarafından bireysel randevulu görüşmeler yapılarak öğrencilere özel ücretsiz destek programları uygulanıyor.