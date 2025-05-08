Niğde’de Ulukışla Meslek Yüksekokulu öğrencileri için motivasyon konseri düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Boğa koordinatörlüğünde Ulukışla Yerleşkesi’nde Esat Ergüven konseri gerçekleştirildi. Esat Ergüven ve ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Mustafa Boğa, "Konser etkinliğimiz, Ulukışla Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, personelimiz ve ailelerinin katılımı ile samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Etkinlik öğrencilerimizin sınav öncesi motivasyonunun güçlenmesi ve öğrencilerimizin mezun olmadan önce güzel ve anlamlı hatıralarla ayrılması açısından önemli oldu" dedi.