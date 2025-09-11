Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Türk Telekom ile Yukatel Merkezefendi, sezon öncesi Ege Cup 2025 Turnuvası’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türk Telekom 94-67’lik skorla kazandı. Türk Telekom, cumartesi günü saat 15.30’da Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Altuğ Köserlerli, Fatih Erdoğan

Türk Telekom: Devoe 7, Allman 8, Berkan Durma 8, Emircan Koşut 6, Ata Kahraman, Usher 8, Devon Smith 10, Simonovic 11, Atakan Murat Biçer 2, Doğuş Özdemiroğlu 19, Yavuz Gültekin 5, Bankston 10

Başantrenör: Erdem Can

Yukatel Merkezefendi: Emre Tanışan 8, Griffin 5, Mustafa Sami Yılmaz, Vanwijn 10, Ömer Can İlyasoğlu 14, Badzim, Cazlon 17, Ata Engin, Roberts 7, Hawkins 4, Erbey Kemal Paltacı 2

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 23-14 (Türk Telekom lehine)

Devre: 44-31 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 69-52 (Türk Telekom lehine)