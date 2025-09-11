Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Trabzonspor, sezon öncesi Ege Cup 2025 Turnuvası’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 74-72’lik skorla kazandı.
Salon: Aliağa Belediye
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Alper Cirit, Emre Özübol
Aliağa Petkimspor: Boran Güler 1, Whittaker 15, Efianayi 4, Franke 17, Mustafa Kurtuldum 8, Utom 10, Yunus Emre Son Sırma, Troy Selim Şav 2, Sajus 7, Floyd 8, Hüseyin Emir Seviğ
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Trabzonspor: Reed 16, Grant 11, Tinkle, İsmail Cem Ulusoy 8, Alican Güney, Gordon, Berk Demir 3, Okben Ulubay 8, Yeboah 6, Ege Arar 2, Silins 15, Dorukhan Engindeniz, Delgado Astacio 5
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 21-16 (Aliağa Petkim lehine)
Devre: 40-38 (Aliağa Petkim lehine)
3. Periyot: 49-59 (Trabzonspor lehine)