Balıkesir Üniversitesi’ne 3 olimpiyat, 5 dünya, 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan ve 27 dünya rekoru kıran eski milli sporcu Halil Mutlu konuk oldu. Halil Mutlu, ’Halterin Dinamosu Halil Mutlu Üniversitemizde’ adlı söyleşi etkinliği gerçekleştirdi.

Balıkesir Üniversitesi’nde, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde, ’Halterin Dinamosu Halil Mutlu Üniversitemizde’ adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Göktaş, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcımız Serdar Karakaş, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkan Işık, Rektör Spor Danışmanı Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Genel Sekreter Yemliha Yanar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Cem Hamzaoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Özkan Işık’ın yaptığı etkinlikte Halil Mutlu, katılımcılara spordaki başarılarının yanı sıra, yaşamı ve kariyerine dair deneyimlerini aktardı.

Soru cevap bölümü ile devam eden etkinlik, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Göktaş’ın, eski milli sporcuya çiçek ve plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.