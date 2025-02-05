Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali’yi anmak amacıyla Hasan Can Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yapımcı ve spiker Bilgehan Demir’in kaleme aldığı "Kayıp Madalyon" kitabının söyleşi ve imza buluşması büyük ilgi gördü.

Yıllarca boks maçları anlatan ve spikerlik yapan Bilgehan Demir, etkinlikte yaptığı konuşmasında kitabının doğuşunu anlattı. Demir, "Avşa Adası’nda otururken aklıma bir fikir geldi. ‘Muhammed Ali ve Etki Ettiği 1001 Hayat - Kayıp Madalyon’ kitabını yazayım dedim. Ve ortaya 656 sayfalık bir eser çıktı" dedi. Demir, etkinlikte kendisini yalnız bırakmayan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’ye ve katılımcılara teşekkür etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’den anlamlı mesajlar

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada Bilgehan Demir kardeşimle birlikte Muhammed Ali’yi anıyoruz. Onun hayatını ve ‘Kayıp Madalyon’ efsanesini Altıeylül’de buluşturduk. Bu kitap, bir insanın azim ve kararlılıkla karşılaştığı engelleri nasıl aşabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Başkan Şehirli, boksör Ali Eren Demirezen’e yapılan engellemelerle ilgili de konuşarak, "Ali Eren Demirezen kardeşimizle her zaman gurur duyuyoruz ve yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek destek verdi.