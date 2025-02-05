Başiskele Belediyesi, ilçedeki bir anaokuluna öğrencilerin tarımla tanışması için hobi bahçesi oluşturuyor.

Çocuklarda çevre bilincini oluşturmak, toprakla temas ederek tarımla ilgili bilgiler öğrenmelerini amaçlayan proje kapsamında Serdar Mahallesi’ndeki anaokuluna hobi bahçesi yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda okul bahçesine mini tarlalar oluşturuldu.

Hobi bahçesinde minik öğrencilerin tarımsal faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmaları ve kendi elleriyle bitkiler yetiştirmeleri hedefleniyor.