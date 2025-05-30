İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeliğine ikinci kez seçildi.İZMİR (İGFA) - TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında Ankara’da gerçekleşen TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın Divan Başkanlığını TBB II. Başkan Vekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın üstlendi.

Toplantıda yapılan seçimle yeniden encümen üyeliğine seçilen Başkan Sengel, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yarınlara olan umudumuzu tüketmiyoruz” ifadelerini kullandı.

TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yönettiği toplantıya Türkiye genelinden çok sayıda belediye başkanı, meclis üyesi ve birlik temsilcisi katıldı.

Toplantıda, TBB Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekilliği, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonları Üyelikleri için seçimler gerçekleştirilirken; Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ikinci kez encümen üyeliğine seçildi. TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2024 yılı Faaliyet Raporu ve 2024 yılı Bütçe Kesin Hesabı da görüşülerek onaylandı.

YARINLARA OLAN UMUDUMUZU TÜKETMİYORUZ

Başkan Sengel, seçimin ardından yaptığı açıklamada hukukun üstünlüğü ve demokrasiye vurgu yaparak; “Olağan genel kurulumuzda öncelikle TBB Meclis Birinci Başkanvekili seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı, TBB Meclis İkinci Başkanvekili seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu’nu, encümen ve komisyon üyeliğine seçilen tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum.

TBB olabildiğince şeffaf, tüm eşitliğini ve adaletini de koruyarak iş ve işlemlerine ve belediyelerin gerçekten ihtiyaç duyduğu bütün faaliyetlerinde arkasında durmaya devam edecek” dedi.