Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ağaç budama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Faaliyetler sayesinde, ağaçların daha sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanıyor, aynı zamanda çevreye ve vatandaşlara muhtemel zararların önüne geçiliyor. İlçenin dört bir yanında yapılan budama işlemleri, kent estetiğine de katkı sunuyor.

Ağaç budama çalışmaları, çevre güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle rüzgârlı günlerde ağaçlardan kopabilecek dalların yol açabileceği olumsuzlukları engellemek amacıyla çalışmalar özenle yürütülüyor.

Ağaç budama işlemlerinin belirli periyotlarla devam edeceği ve ilçe genelindeki tüm ağaçların düzenli aralıklarla bakımlarının yapılacağı belirtildi. Ayrıca, ağaçların budanması sırasında kullanılan teknikler ve ekipmanlar sayesinde çevreye ve ekosisteme zarar vermeden en verimli sonuçlar elde ediliyor.

Başkan Anıl Yetişkin, " Hem çevreye zarar vermemek hem de Efeler’in estetik değerini arttırmak amacıyla bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Çalışmalardan memnun olan ilçe sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.