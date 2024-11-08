Efeler Belediyesi, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini artırmak amacıyla işveren ve işveren temsilcilerine yönelik eğitim programı düzenledi.

Efeler Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından verilen eğitim, Başkan Anıl Yetişkin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Programda belediyenin birim müdürleri ve şef personeller yer aldı. Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili hukuki ve cezai durumlar, ayrıca belediye personeline güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için alınması gereken önlemler anlatıldı. Başkan Yetişkin, belediyede iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle uyulduğunu belirterek, "Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği, bizim için her şeyden önce gelir. Bu konuda attığımız adımları ve aldığımız önlemleri sürekli olarak geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.