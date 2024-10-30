Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 5. haftasında evinde konuk ettiği Akkuş Belediyespor’u 3-0 mağlup etti

Salon: Adicevaz

Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan

Murat Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson, Vefa Yılmaz, Ufuk Çetinkaya

Akkuş Belediyespor: Ufuk Ekşi, Umut Burak, Moslies Stayıslan, Berkay Yılmaz, Egecan Yağız, Eber Üstündağ, Alex Didosic, Hakan Polat, Tomislas Mitrans, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk

Setler: 25-23, 25-17, 31-29