Efeler Ligi’nin 5. haftasında Halkbank, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü’ne 3-2 mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Umut Maden, Sadık Canyurt

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Arda Bostan, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Ömer Burak Karahan

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Gaziantep GSK: Yusuf Emre Güler, Marin Lescov, Nazar Hetman, Uğur Okay, Yann Niclas Bohme, Hamdi Erkan, Deniz İvgen (L), Bahadır Kuyucu (L), Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul, Alper Omurca, Ulaş Onur Topbaşlı

Setler: 25-20, 21-25, 25-22, 17-25, 11-15

Süre: 2 Saat 6 dakika

