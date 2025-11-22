Efeler Ligi’nin 5. haftasında Halkbank, Gaziantep Gençlik Spor Kulübü’ne 3-2 mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Umut Maden, Sadık Canyurt
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Arda Bostan, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Ömer Burak Karahan
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Gaziantep GSK: Yusuf Emre Güler, Marin Lescov, Nazar Hetman, Uğur Okay, Yann Niclas Bohme, Hamdi Erkan, Deniz İvgen (L), Bahadır Kuyucu (L), Yusuf Eken, Muhammet Ertuğrul, Alper Omurca, Ulaş Onur Topbaşlı
Setler: 25-20, 21-25, 25-22, 17-25, 11-15
Süre: 2 Saat 6 dakika