31 Mart 2024 yerel seçimleri ile göreve gelen Anıl Yetişkin başkanlığındaki yeni yönetim 15. ayında dağılma sürecine girdi. Efeler Belediyesi’nde 2 başkan yardımcısının aynı anda istifa ettiği öğrenilirken, Efeler Belediyesi tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz aylarda inşaat ruhsatlarına ilişkin yaşanan usulsüzlükleri gerekçe göstererek müteahhitlerin aleyhine eylem yaptığı Efeler Belediyesi’nde yönetim krizi yaşanmaya başladı. Çalışanların eylemi ve çeşitli müdürlüklerde yaşanan sıkıntıların ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in sağ kolu olarak değerlendirilen iki yardımcısının istifa ettiği duyuruldu. Belediyedeki kilit isimler arasında gösterilen Belediye Başkan Yardımcıları Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başer’in görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi. Efeler Belediyesi ise resmi internet sitesinden istifa eden başkan yardımcılarının isimlerini çıkarmadığı görüldü.

"Belediye binasında yoğun güvenlik önlemleri"

Seçim sürecinde ve Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra kapısının herkese açık olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcılarının bulunduğu belediye binasında yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Belediye binasına giren herkesin veznelerin bulunduğu zemin kat dışında üst katlara çıkışına izin verilmezken, randevusu olan vatandaşların da belediye binasına özel güvenliklerin nezaretinde çıkabilmesi dikkat çekti.

Yaşanan istifaların ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in açıklama yapması bekleniyor.