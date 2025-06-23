Batman’ın Sason ilçesinde adli keşif çalışmasından dönen bilirkişi ekibini taşıyan araç, trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada vefat edenler için taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Sason’da keşif çalışmasından dönerken yaşanan trafik kazasında vefat eden 5 kişi için başsağlığı diledi.

Öğleden sonra meydana gelen kazada, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz, Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Şube Müdürü Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığında görevli araç sürücüsü Mazlum Yılmaz yaşamını yitirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batman’ın Sason ilçesindeki keşif çalışmasından dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları âli, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1937162718416433570

5 kişinin hayatını kaybettiği kaza kenti yasa boğdu. Batman Burada Haber Sitesi olay yerinden görüntüleri paylaştı.

⚫️ BATMAN’NIN BAŞI SAĞOLSUN▪️ Batman’ın Sason ilçesinde yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza kenti yasa boğdu.▪️ Aracın düştüğü uçurum yaşanan kazanın felaketini gözler önüne seriyor. Kaza yerinden gelen görüntüde aracın hurdaya döndüğü görülüyor. Yaşanan kazada 4… pic.twitter.com/nnTcZUxD2s— Batman Burada (@batmanburada) June 23, 2025

Öte yandan Batman Valiliği de, kaza üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini ve soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.