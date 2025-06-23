Samsun Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, yükümlülerin doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla doğal afetler semineri düzenlendi.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin doğal afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Toplumda afet bilincinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması adına düzenlenen seminerde, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlisi Arama Kurtarma Teknisyeni Zekai Aydoğan tarafından yükümlülere deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı alınabilecek önlemler, doğru davranış biçimleri ve hayat kurtaran bilgiler anlatıldı.