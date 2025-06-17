Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve 2021 yılında yanarak kullanılamaz hale gelen park çöplüğe döndü. Yaklaşık 4 yıldır Efeler Belediyesi’nin ilgisini bekleyen parktan geriye sadece tabelası kalırken çevre sakinleri "unutulduk" diyerek Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e çağrıda bulundu.

Orta Mahalle 209 sokak üzerinde bulunan Efeler Belediyesi’ne ait Maksut Doğan Parkı’nın Nisan 2021 tarihinde yandığını belirten mahalle sakinleri "Yangında parktaki çocuk oyun grupları yanarak kullanılamaz hale geldi. Aradan 4 yıl geçti. Efeler Belediyesi mahalle sakinlerinin defalarca talepte bulunmasına rağmen çocuklar için ayrılan oyun parkını adeta bimekan takımı kişilere terk etti. Çöplüğe dönen ve boş alkol şişelerinin etrafa saçıldığı parkın bir an önce temizlenip çocuk oyun grupları da yerleştirilmesini talep ediyoruz" diye konuştular.

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda oynayabilmesi için Efeler Belediye yönetimine çağrıda bulunan mahalle sakinleri, sorunun bir an önce çözülmesini istediler.