Adana’nın Saimbeyli ilçesine 5 adet halı saha ile modern bir gençlik merkezi yapılacağı bildirildi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk arasında ilçeye kazandırılacak spor yatırımları için protokol imzalandı. Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imzalanan protokol kapsamında, Saimbeyli ilçe merkezi ve bağlı mahallelere 5 adet halı saha yapılacağı ifade edildi. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla da ilçeye modern bir gençlik merkezi kazandırılacağı belirtildi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, projelerin özellikle gençlerin sağlıklı gelişimi, spora yönlendirilmesi ve sosyal hayata aktif katılımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Dal "Saimbeyli’mize değer katacak bu yatırımlar için başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençliğimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.