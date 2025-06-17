Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek anısına Alaşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda pilav hayrı düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken, merhum başkanın aziz hatırası dualarla yad edildi.

Pilav dağıtımına katılan vatandaşlara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu bizzat kendi elleriyle pilav dağıttı. Alaşehir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Dilek’in yaptırdığı dua sonrası pilav hayrı yapılırken, vatandaşlar da dualarıyla Başkan Zeyrek’i andı. Başkan Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, Ferdi Zeyrek’in siyaset üstü bir kişilik olduğunu ve halkın gönlünde taht kurduğunu belirterek, "Ferdi Zeyrek Başkanımız halktan birisiydi. Siyaset üstü bir kişiydi. Herkese dokunan, güler yüzüyle kalplere girmiş bir başkanımızdı. Onu hep anacağız, ismini de yaşatmayı hedefliyoruz. Onun açtığı yolda ilerleyeceğiz. Başkanımızın projeleri vardı, sosyal dokunuşları vardı. Bu projeleri ve dokunuşları her daim Alaşehir’imize yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Başkan Öküzcüoğlu ayrıca, etkinliğe katılan vatandaşlara ve hayra destek veren sponsorlara teşekkür ederek, "Bugün hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza ve Alaşehir Belediyemize destek olan Yamak Ailesi’ne teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin, Başkanımızın mekanı cennet olsun" dedi.

Hayra katılan vatandaşlar da Ferdi Zeyrek’in erken yaşta vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Vatandaşlar, "Ferdi Başkan iyi bir insandı. Geç geldi ama çok erken gitti. Hepimizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı.