Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit KOM ekipleri, Edremit ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, Bartın Adli makamlarınca parada sahtecilik suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan S.K. isimli şahsı yakaladı.
Yakalanan S.K., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yetkililer, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: iha