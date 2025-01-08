Sakarya’nın Geyve ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine cam devrilen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Çeltikler Mahallesi Soğanlık Sokak üzerinde bulunan cam üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cam üretim fabrikasında vinç tarafından taşınan camlar, çemberlerin kopması neticesinde devrildi. Camların altında kalan Ayhan Kurt (60), ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayhan Kurt, daha sonrasında sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Ayhan Kurt’un cenazesinin memleketi Mersin’e gönderildiği öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.