Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’na katılan Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarılarla il ve ilçe halkını gururlandırdı.

60 ilden 375 kulüp ve bin 500 sporcunun katıldığı bu büyük organizasyonda Tavşanlılı sporcular, 2 Türkiye ikinciliği, 2 Türkiye üçüncülüğü ve 4 ilk 7 derecesi elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Beril Nil Yüksek, Ümit Kadın Ferdi Kata kategorisinde 7 tur sonunda Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarı, Beril’in bu kategorideki üçüncü Türkiye üçüncülüğü olarak kayıtlara geçti. Aynı kategoride, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Irmak Atılgan ise üçüncülük finalinde karşı karşıya geldi. Maçı kazanan Nimet Berra Türkiye üçüncüsü olurken, Asiye Irmak performansıyla büyük alkış topladı.

Ümit Genç Kadın Takım Kata kategorisinde Elizan Sağlam, Nimet Berra Karakuzu, Asiye Irmak Atılgan ve Beril Nil Yüksek’ten oluşan takım, Türkiye ikincisi oldu. 2024 yılında dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edip Balkan Şampiyonu olan bu ekip, başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.

Erkek Kumite kategorisinde ise 63 kg’da Eymen Sayan, finale çıkarak Türkiye ikincisi oldu. Yiğit Kunt, yarı finalde elenmesine rağmen beşinci sırada yer aldı. 52 kg’da Şükrü Mert Sarı beşinci, 47 kg Kadın Kumite’de Zümra Kocabey yedinci sırayı elde etti.

Başantrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, “Her yıl üzerine koyarak daha büyük başarılara ulaşıyoruz. Sporcularımız, kürsüde yer alarak Tavşanlı’yı en iyi şekilde temsil ettiler. Tavşanlı Karate ailesi olarak başarılarımızı uluslararası arenada da sürdüreceğiz,” dedi.

Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü, Tavşanlı’nın adını karate branşında başarıyla duyurmaya devam ediyor.