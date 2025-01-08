Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki 46 su kaynağında izleme ve analiz çalışması başlatıldı.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “Sularda Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin İzlenmesi ve Önlenmesi Çalışmaları çerçevesinde ilimiz sınırları içerisinde Bakanlığımızca belirlenen 46 adet yeraltı ve yerüstü su kaynağından alınan numuneler ile analiz çalışmaları gerçekleştirilerek muhtemel oluşabilecek kirliliğe karşı tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

Analiz sonuçları ile ilgili yerleşim birimlerindeki hayvansal üretim ve bitkisel üretim yükleri birlikte değerlendirilip hayvan gübrelerinin sızdırmaz gübre depolarında fermantasyonu, toprak analizine dayalı gübreleme çalışmaları, gübre uygulamalarına yönelik kapalı dönem uygulamaları gibi tedbirlerin alınması sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.