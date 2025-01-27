Balıkesir’in Edremit ilçesinde narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda polis paketlendiği kutusunda bulunan mikrodalga fırınını açması ile uyuşturucu maddeye ulaştı. Polis ekiplerinin fırın içinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde paket içinde çıkarıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele biriminin yaptığı operasyonda paketlendiği kutusunda bulunan mikrodalga fırını açması ile uyuşturucu madde 50 gram Metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tahkikata başlanıldı.