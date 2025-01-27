Si-Ser İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı Pedakustiker Mehmet Emin Ağaç, dünyada bir ilk olan Altın Serisi Küpe İşitme Cihazlarının yalnızca Si-Ser İşitme Merkezleri aracılığıyla satışa sunulduğunu belirterek; “Dünyanın ilk küpe tipi işitme cihazıyla altına ses verdik, işitmeye estetik kattık” dedi.

İşitme teknolojisi, haberleşme teknolojileriyle birlikte hızla ilerliyor ve göz kamaştırıcı yenilikler sunuyor. İnsanların beklentilerine göre şekillenen bu teknolojiler, işitme kaybı yaşayan bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yerli üreticilerden Ear Teknik, Earnet, Helix ve Anaton gibi markalar, estetik ve doğal ses algısı gibi önemli konularda yenilikçi çözümler sunarak sektörde fark oluşturuyor.

“Altına ses verdik”

Si-Ser İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezleri olarak 1996 yılından bugüne duyma ve anlama sorunu yaşayan bireylerin sosyal yaşamda en iyi şekilde iletişim kurabilmeleri için teknolojiyi, bilimi ve insani anlayış imkanlarını kullanmaya devam ettiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Ağaç, “Yerleşik estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren küpe tipi işitme cihazları, devrim niteliğinde bir yenilik olarak öne çıkıyor. TÜBİTAK destekli TIE Teknolojisi ile Ear Teknik tarafından geliştirilen Altın Serisi Küpe İşitme Cihazları, hem estetik kaygıları ortadan kaldırıyor hem de doğal ses algısını mümkün kılıyor. Kadınlar için özel tasarlanan bu cihazlar, aynı zamanda farklı modelleriyle erkek kullanıcılar için de uygun bir seçenek sunuyor. Estetik kaygılar, işitme cihazı kullanıcılarının en önemli önceliklerinden biri. Bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirilen Altın Serisi Küpeler, 14 ayar altından üretilmiş olup 15 farklı şık ve zarif modelle sunulmaktadır. İşitme cihazı olduğu anlaşılmayan bu ürünler, hem estetik bir aksesuar hem de gelişmiş bir işitme çözümü olarak dikkat çekmektedir. Avrupa piyasasında da büyük ilgi gören bu altın küpeler, kullanıcıların güvenini kazanmıştır” diye konuştu.

Yapay ses sorunu aşıldı

Geleneksel işitme cihazlarının çoğunda mikrofonların kulak arkasında konumlanmasının kulak kepçesinin doğal akustik fonksiyonlarını devre dışı bıraktığına dikkat çeken Mehmet Emin Ağaç, “Altın Serisi Küpe İşitme Cihazları, hoparlör ve mikrofonu kulağın içine yerleştirerek bu sorunu tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu teknoloji, kulak kepçesinin ses filtreleme, yön tayini ve mesafe algısı gibi doğal işlevlerini destekler. Mikrofonun kanal içinde bulunması ise rüzgar sesinin rahatsız edici etkilerini engeller ve temiz bir ses sunar. Altın Serisi Küpeler hem iç hem de dış mekanlarda doğal bir ses deneyimi sağlayarak kullanıcıların seslere daha hızlı adapte olmasını mümkün kılar. ‘Mücevhere ses verdik, işitmeye estetik kattık’ sloganıyla piyasaya sunulan bu cihazlar, işitme kaybı yaşayan bireylerin hem işitme sağlığını hem de yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

Altın Küpe İşitme Cihazının tek satış yeri: Si-Ser İşitme Merkezleri

İşitme sorunu yaşayan ve görünüşüne önem verenleri estetik tasarımı ve üstün ses kalitesiyle yepyeni bir çözüm sunan Altın Küpe İşitme Cihazlarıyla tanışmaya davet eden Ağaç, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

“Dünyada bir ilk olan Altın Serisi Küpe İşitme Cihazları, yalnızca Si-Ser İşitme Merkezleri aracılığıyla satışa sunulmaktadır. Estetik tasarımı ve üstün ses kalitesiyle öne çıkan bu cihazlar, işitme kaybı yaşayan bireylerin hayatına hem sağlık hem de estetik katmayı amaçlamaktadır. Eğer bu yenilikçi işitme cihazını deneyimlemek isterseniz, size en yakın Si-Ser İşitme Merkezi’ne uğrayarak detaylı bilgi alabilirsiniz”