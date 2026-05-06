Edremit Belediyesi'nin destekleriyle yapımı tamamlanan Zeytinli Ortaokulu Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 'Evlatlarımızın aydınlık geleceği için okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz' dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çocukların kitaba ve bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla Zeytinli Ortaokulu'na kazandırılan modern kütüphanenin açılışı, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe milli eğitim yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi inceleyen protokol üyeleri, raflardaki kitapları inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Eğitime verilen desteğin önemine vurgu yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yerel yönetim olarak okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için seferber olduklarını belirtti. Ertaş, 'Kaymakamımız Ahmet Odabaş ile birlikte Zeytinli Ortaokulu kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdik. Belediye olarak yapımına destek verdiğimiz bu kütüphanenin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Evlatlarımızın yarınları ve aydınlık bir gelecek için imkanlarımız ölçüsünde okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Onların bilimin ışığında; kitapla ve sanatla iç içe büyümeleri geleceğimiz için çok önemli' ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin oluşturulma sürecinde özveriyle çalışan belediye personeline ve destek veren hayırseverlere teşekkür eden Başkan Ertaş, Zeytinli Ortaokulu öğrencilerinin artık daha donanımlı bir ortamda araştırma yapabileceğini ve kitap okuma alışkanlıklarını geliştirebileceğini ifade etti.

Tören, öğrencilerin kütüphaneye olan ilgisi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.