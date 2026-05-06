Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde (BUBFA) düzenlenen Bahar Şenliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla adeta şölene dönüştü. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin zirve yaptığı şenlikte gençler akademik yılın yorgunluğunu doyasıya eğlenerek attı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri, geleneksel Bahar Şenliği'nde bir araya geldi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) tarafından organize edilen ve BUBFA Eko Yaşam Kulübü ile diğer öğrenci topluluklarının destek verdiği etkinlikler, akademik yılın temposuna renkli bir mola oldu.

Gün boyu süren şenlik kapsamında kurulan atölyeler ve stantlar büyük ilgi gördü. Özellikle kumaş baskısı atölyesi ve öğrenci kulüplerinin hazırladığı tematik aktiviteler katılımcılardan tam not alırken, halk oyunları gösterileri izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla fakülte bahçesinde geniş kapsamlı oyun ve spor alanları oluşturuldu. Öğrenciler; langırt, masa tenisi, voleybol, okçuluk, futbol dartı ve şişme dart gibi etkinliklerde kıyasıya mücadele ederek keyifli vakit geçirdi. Ödüllü yarışmaların heyecanı DJ performansıyla birleşince, fakülte yerleşkesinde enerji bir an olsun düşmedi.

Şenlik heyecanına BUBFA Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, fakülte yönetimi ve bölgenin önde gelen sektör temsilcileri de ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve etkinliklere katılan Dekan İlban, bu tür sosyal organizasyonların öğrencilerin motivasyonu ve kampüs aidiyeti üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

Sektör temsilcilerinin de katılımıyla zenginleşen şenlik, çekilen hatıra fotoğrafları ve akşam saatlerine kadar süren müzik yayınlarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.